Un nombre croissant de clients d’entreprises de construction n’arrivent pas à payer leurs factures

Les particuliers qui font construire ou rénover une habitation ne peuvent échapper aux prix de plus en plus élevés des matériaux de construction. D’après la Bouwunie - l’Association des indépendants et des petites et moyennes entreprises du secteur de la construction -, de plus en plus de clients se retrouvent ainsi en difficultés financières. Une enquête menée auprès de 382 PME du secteur révèle que 60% de ces entreprises sont confrontées plus souvent que par le passé à des retards de paiement ou même à une absence de paiement.

"Cette situation impacte aussi la situation économique de nos entreprises", souligne l’administrateur-délégué Jean-Pierre Waeytens de la Bouwunie. "Les clients oublient que les entrepreneurs sont eux-mêmes victimes de cette situation".

La moitié des entreprises de construction interrogées affirme recevoir moins de demandes de nouveaux projets. Et un nombre croissant de clients leur demandent de reporter un projet, de le modifier, voire de l’annuler. "Quand des clients reportent des projets, cela impacte la rentabilité de nos entreprises de construction", déclare Waeytens. "Il est donc logique qu’elles hésitent maintenant à engager des fonds".