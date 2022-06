Cinq policiers bruxellois condamnés pour violence et traitement dégradant sur trois jeunes hommes en 2016

Après avoir été violentés au commissariat, les trois jeunes garçons ont été présentés à l'hôpital Molière pour un "vu et soigné". Le médecin a indiqué aux policiers que, selon les résultats de son examen, "quelque-chose avait dû se passer au commissariat". Le ton est ensuite monté entre le médecin et les policiers. Une infirmière a également été entendue par le Comité P. Elle a déclaré que les jeunes hommes paraissaient terrorisés et a ajouté que deux des policiers n'avaient généralement pas un comportement correct avec les personnes qu'ils amenaient, étant provocateurs et agressifs.

"Alors que la mission de la police est de veiller au maintien de l'ordre, ils [les condamnés] ont créé le désordre en intervenant de manière inappropriée, excessive, créant des dommages plus graves que ceux qu'ils étaient censés prévenir", a étayé le tribunal pour motiver sa décision.

"Les déclarations du médecin et de l'infirmière de l'hôpital en disent long sur leur comportement. [...] On ne peut ni comprendre ni accepter qu'une telle banale intervention de départ ait pu mobiliser autant de policiers, tout au long d'une nuit, à l'égard de jeunes gens qui n'avaient nullement le profil de délinquants, alors qu'on sait qu'on est en manque de policiers sur le terrain et que des faits graves de délinquance se commettent chaque nuit sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, sans pouvoir être empêchés ou élucidés".

