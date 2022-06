Encore une crèche temporairement fermée en Flandre suite à des plaintes

La crèche Biejoekes a ouvert ses portes il y a presqu'un an à Zoersel. Elle pouvait accueillir 16 bébés et jeunes enfants par jour. Mais la semaine dernière, Kind en Gezin a reçu des signalements alarmants de différents milieux au sujet de cette crèche. En quelques jours, un certain nombre de plaintes ont été reçues, et l'agence Kind en Gezin est alors intervenue.

"Nous avons reçu la semaine dernière des plaintes très sérieuses concernant un comportement pédagogiquement irresponsable à Biejoekes, où l'intégrité physique et psychologique des enfants était compromise", déclare Nele Wouters de Kind en Gezin. "Il s'agit de punitions irresponsables, de traitements brutaux des enfants et de cris à leur encontre. Nous avons également observé une incapacité pédagogique et un comportement transgressif."

En même temps, on nous a signalé que plusieurs parents ayant placé leurs enfants à Biejoekes à Zoersel cherchaient une autre crèche. Tous ces éléments réunis ont tiré la sonnette d'alarme pour Kind en Gezin. En début de semaine, l'agence a contacté l'Inspection des soins, qui a recueilli des informations supplémentaires. La gravité de la situation est devenue évidente et une suspension d'urgence a été imposée. "C'était la seule bonne décision de suspendre la garderie, dans l'intérêt de tous les enfants qui y étaient encore accueillis."