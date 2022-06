Intervention des pompiers dans un appartement à Turnhout pour un sex-toy en surchauffe

Les pompiers de la zone de secours de Taxandria (Turnhout) ont reçu un appel inhabituel ce samedi matin. L'occupante d'un appartement à Turnhout (Anvers) s’inquiétait d’un odeur de brulé, mais ne pouvait en identifier la cause. Les pompiers sont arrivés sur les lieux et, après un travail de recherche, ont découvert un vibromasseur en surchauffes dans un placard. Personne n'a été blessé et aucun dommage n'a été causé.