Kianga, la tortue à deux têtes de Wielsbeke fête ses 10 ans

Kianga est devenu une célébrité locale à Wielsbeke et dans les environs. Le propriétaire Rony visite les écoles et les foires avec elle, il tient sa propre page Facebook pour son animal, et à chaque championnat européen ou coupe du monde, il lui laisse prédire les résultats.

Mais Kianga est également bien connue en Asie. "J'ai déjà reçu des offres de personnes au Cambodge qui sont spécialisées dans les animaux à deux têtes", explique Rony. "Même Pairi Daiza est également intéressé. Ils veulent vraiment montrer Kianga là-bas, mais j'ai investi tellement de temps et d'amour dans cet animal que je préfère le garder avec moi. "

Kianga a reçu un mélange de laitue et de morceaux d'orange pour son 10e anniversaire. L'animal a sa propre véranda et se porte bien. A part ses deux têtes, la tortue a un seul estomac et des organes comme une tortue normale, donc tout n'est pas en double. Selon Rony, Kianga elle devrait vivre longtemps.