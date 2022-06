Pour les familles, la voiture reste le moyen de transport le moins cher pour partir en voyage

L'avion est particulièrement intéressant si vous voyagez relativement loin en Europe. "La règle générale est la suivante : plus on va loin, plus il devient intéressant de prendre un vol", explique encore Hajo Beeckman. "Dans notre cas, c'est vrai pour Rome. Une famille de quatre personnes peut se rendre à Rome en avion pour moins de 500 euros. En voiture, cela peut facilement coûter 600 euros."

Dans ce test également, il est frappant de constater à quel point l'avion est bon marché. "On peut nous demander de moins prendre l'avion parce que c'est mauvais pour l'environnement. Mais si vous tenez seulement compte du prix, il est plus intéressant de voler vers des destinations européennes "lointaines"", dit Beeckman.

Plus on va loin, moins la voiture devient intéressante, même si les coûts restent limités. "Le temps de trajet devient évidemment un problème", dit Beeckman. "Si vous parcourez plus de 1 000 kilomètres, vous devez prévoir une nuit supplémentaire si vous ne voulez pas passer un temps irresponsable au volant. Vous devez prendre en compte le coût d'une nuitée. Et cela devient moins intéressant financièrement.