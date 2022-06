Des airs de Stromae ou de John Miles interprétés par 6 jeunes violoncellistes

Lundi, débute la dernière semaine du Concours Reine Elisabeth de violoncelle, avec la Belge Stéphanie Huang parmi les 12 derniers finalistes. Mais un rôle majeur est également réservé à six autres violoncellistes belges, à savoir "DeZes", le jury de jeunes qui commente le concours pour la VRT, principalement via les réseaux sociaux.

Jacob Van Durme, Ceres Lauwers, Stanzi Cresens, Gave Jehaes, Merel Van Hemelryck et Emiel Vertongen sont ces six jeunes étudiants en violoncelle. Ils suivent la compétition de près, réalisent des interviews. De plus, ils clôturent chaque soirée finale par un reprise d'un air connu sur six violoncelles simultanément. Arrangé par Martin Valcke et enregistré dans le studio Toots de la VRT.

(La finale du concours se tiendra du 30 mai au 4 juin à Bozar. Stéphanie Huang s'y produira le mardi 31 mai à 20h).