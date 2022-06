Le projet Ventilus suscite de vives inquiétudes en Flandre occidentale et pourtant il est nécessaire

Actuellement, la région côtière est alimentée par une seule ligne à haute tension : la ligne Stevin. "C'est risqué", a déclaré à la VRT l'expert en énergie Joannes Laveyne (Université de Gand). "S'il y a des problèmes techniques et que cette ligne tombe en panne, la région côtière pourrait se retrouver sans électricité."

Mais il va plus loin, "même en Europe, on compte sur la fourniture de cette énergie éolienne offshore", ajoute Joannes Laveyne. "Si cette seule ligne tombe en panne, cela pourrait affecter toute la Belgique et même l'Europe avec un black-out très large".

Une solution de secours au système existant est donc nécessaire : "L'idée de Ventilus est en fait de dédoubler la ligne existante, en veillant (d’où son nom) à ce qu'une deuxième ligne puisse transporter cette électricité à l'intérieur des terres".