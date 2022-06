Remco Evenepoel remporte le Tour de Norvège

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a remporté la 11e édition du Tour de Norvège (2.Pro), qui s'est achevée dimanche à Stavanger, où Alexander Kristoff s'est adjugé la 6e et dernière étape. Le Norvégien a devancé au sprint le Britannique Ethan Vernon (Quick-Step Alpha Vinyl) et le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) au terme de cette ultime étape de 149,3 km. Timo Kielich (Alpecin-Fenix) a terminé 4e et premier Belge.