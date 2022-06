80.000 personnes pour assister au cortège du Cheval Bayard à Termonde

Ce dimanche, c’était le jour du traditionnel cortège du cheval Bayard, un événement folklorique qui n'a lieu que tous les dix ans à Termonde (Flandre orientale). Le point fort de tout l'Ommegang est en effet les cabrioles et la danse du cheval Bayard, porté par les robustes porteurs, monté par les 4 Fils Aymon et l'incessante musique que nous offre l'harmonie. Le Ros Beiaard a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et sa tradition remonte à 1461.