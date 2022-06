Le déficit budgétaire flamand inférieur de 2,55 milliards d'euros par rapport aux prévisions initiales

Selon le député Open VLD, des efforts supplémentaires seront nécessaires "pour enregistrer des excédents budgétaires au cours des années suivantes".

Maurits Vande Reyde se montre depuis longtemps irrité par ce qu'il appelle "la maladie flamande des subventions". Chaque année, le gouvernement flamand dépense plus de 14 milliards d'euros en subventions. "On dépense trop pour des choses insensées, comme les subventions aux festivals ou les 500 millions d'euros par an pour les religions. Il est temps que nous accordions les dépenses flamandes uniquement aux tâches essentielles", estime-t-il.