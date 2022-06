Des dizaines de bateaux bloqués en Flandre par les fermetures d'écluse

Quatre des six écluses situées sur le Canal Albert, qui relie les ports de Liège et d'Anvers, sont fermées en raison du mouvement de grève, ce qui bloque 65 bateaux au total aux écluses de Diepenbeek, Genk, Hasselt et Wijnegem (photo principale, archives).

Les éclusiers se croisent également les bras sur le canal Gand-Ostende et sur la partie flamande du canal Bruxelles-Charleroi. D'autres écluses sont encore fermées ci et là sur les voies hydrauliques du nord du pays.

La journée de grève engendrait également des perturbations de la navigation aux alentours du port d'Anvers-Bruges.