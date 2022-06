Grève à la VRT contre le plan de transformation et ses réductions d’emplois

Le 29 avril dernier, les trois syndicats représentés au sein du service public flamand de radio-télévision (ACV, ACOD et VSOA) introduisaient un préavis d'actions, qui couvre toutes les absences liées à des actions prévues et impromptues des collaborateurs de la VRT. Y compris la grève nationale dans les services publics de ce mardi 31 mai. En cause, l’annonce le 21 avril par la direction de la VRT d’un plan de transformation qui, outre une réduction des coûts, prévoit aussi une numérisation poussée du radiodiffuseur. Cette évolution devrait entraîner 116 licenciements, 50 départs non remplacés et le transfert de la production du feuilleton populaire "Thuis" à une entreprise privée. Les rédactions online en français, allemand et anglais de VRT NWS devraient elles aussi être touchées par des licenciements et être contraintes à réduire leur éventail d’informations.