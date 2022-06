Grève nationale : les services publics sensiblement perturbés ce mardi

Cette journée d'actions vise à dénoncer un malaise général dans le secteur public. Le front commun syndical souligne un manque de moyens et d’investissements dans le secteur public, ainsi qu’un manque de respect du dialogue social de la part des autorités. Les représentants des travailleurs réclament plus de pouvoir d'achat, d'investissements ainsi que le renforcement des pensions.

Les actions s'étendent à tous les services publics, fédéraux, communautaires et régionaux. Sur le rail, la circulation des trains sera très fortement perturbée jusque ce mardi soir. Le réseau ferroviaire de la SNCB est fermé dans les provinces de Liège, Luxembourg ainsi que Namur, et seul un quart des trains circule dans le reste du pays. En moyenne un train IC sur trois circule ce mardi, et seulement un train sur cinq pour les liaisons plus locales.

Les réseaux du Tec wallon, de la Stib bruxelloise et de la société régionale flamande De Lijn seront également perturbés. La Stib annonce qu’un bus sur cinq roule en moyenne et 7 des 77 lignes de trams sont assurées. Seule une ligne de métro (ligne 1) circulait ce mardi matin dans la capitale. De Lijn indique que 60% des trajets en bus et trams sont maintenus. Au littoral cependant, trois quarts des trams sont supprimés.

Les sociétés de transports en commun conseillent vivement de consulter leurs sites internet et applications pour vérifier si une liaison est assurée ou pas.