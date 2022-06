La Belge Stéphanie Huang ce mardi soir en finale du Reine Elisabeth : "Une expérience incroyable et unique"

L’unique violoncelliste belge admise à l’édition 2022 du Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique, Stéphanie Huang (26 ans), est arrivée en finale du prestigieux concours, réputé l’un des plus difficiles au monde. Pendant une semaine, comme les autres onze finalistes, elle s’est préparée à la Chapelle Reine Elisabeth à Waterloo à l’épreuve finale, qu’elle présentera ce mardi soir au Bozar, avec le Brussels Philharmonic. Contrairement à d’autres programmes de la VRT qui ne seront pas diffusés en raison de la grève nationale, la retransmission de cette soirée de finale aura bien lieu sur les chaines radio Klara, télévision Canvas et sur VRT NU. Canvas a rencontré Stéphanie Huang (photo) pendant sa préparation à la Chapelle - un endroit qu’elle connait bien puisque depuis septembre 2020, elle y est Artiste en Résidence et étudie dans la classe de Gary Hoffman.