Décès d'Andrée Geulen, cette institutrice qui a sauvé des milliers d’enfants juifs durant la guerre

Andrée Geulen est une jeune institutrice bruxelloise quand, en 1943, elle décide de rejoindre le groupe de résistance Comité de Défense des Juifs (CDJ). C'est le fait que les enfants juifs devaient porter une étoile jaune à l'école qui l'a poussé à réagir. Avec les autres membres de la résistance, Andrée Geulen a sauvé plus de 2 000 enfants juifs en les logeant dans des familles catholiques et dans des couvents et en les faisant ainsi échapper à la déportation.