Conny Aerts, première belge à remporter le prestigieux prix Kavli

Le prix Kavli d'astrophysique récompense des recherches remarquables et des réalisations exceptionnelles qui font progresser de manière significative la connaissance de l'univers. L'Académie norvégienne des sciences et des lettres a révélé mercredi les noms des lauréats de cette année.

Mme Aerts est connue pour ses recherches sur les étoiles qui sont plus chaudes et plus lourdes que le soleil. Elle a développé des méthodes d'analyse intelligentes pour identifier les caractéristiques des vibrations mesurées des étoiles. Aerts et son groupe de recherche ont été les premiers à développer des méthodes pour modéliser les modes de pulsation dans les étoiles à rotation rapide, ce qui a conduit aux premières estimations quantitatives de la masse de leurs noyaux et de leur rotation interne. Les résultats de son équipe ont permis d'améliorer considérablement la théorie de l'évolution des étoiles.

"C'est un honneur fantastique de recevoir le prix Kavli 2022 en astrophysique", a commenté le professeur. "Pour moi, ce prix rend hommage aux efforts dévoués des membres de mon équipe pendant toutes ces années et reconnaît également le succès de l'approche d'équipe inclusive que je mets en œuvre à la KU Leuven depuis 20 ans. Le prix est également un formidable encouragement à poursuivre les recherches."

Le prix Kavli est décerné tous les deux ans. Le prix est connu comme l'une des plus importantes reconnaissances scientifiques après le prix Nobel.