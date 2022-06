La prestation de Stéphanie Huang en finale du Concours Reine Elisabeth a conquis le public

Mardi soir, le public de Bozar a chaleureusement et longuement applaudi Stéphanie Huang et lui a adressé de nombreux bravos après sa finale du Concours Reine Elisabeth. Une première réaction après sa performance qu'elle a donnée à notre collègue Clara De Decker de Canvas, et elle est restée très modeste : "J'ai essayé de faire de mon mieux. Je suis assez contente, même s'il est toujours possible de faire mieux."