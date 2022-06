Revalorisation de la prime de fin d'année pour le personnel des soins de santé

"On tourne une page et on ouvre un nouveau chapitre", a commenté Frank Vandenbroucke. Le vice-Premier ministre a annoncé la mise en place d'un "agenda de l'avenir du personnel soignant"; Une première réunion avec les partenaires sociaux est prévue le 14 juin. "L'objectif est de définir un calendrier et d'élaborer des solutions concrètes aux différents défis. Il s'agira principalement d'un agenda à long terme, soit pour des mesures qui devraient entrer en vigueur sous la prochaine législature, après 2024. "Mais nous n'excluons pas de prendre des mesures à court terme pour pouvoir faire face à la rareté et aux manques de personne", a-t-il ajouté, alors que 177 lits de soins intensifs sur un total de 2.200 sont actuellement fermés, selon les chiffres du Comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC).