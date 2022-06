Descendre la Senne, sous Bruxelles, en kayak pour inciter les habitants à mieux la respecter

Peter Elsen et trois autres militants de l’asbl Canal It Up font partie de l’aventure. Les 4 kayaks sont déposés sur l’eau à l’aide d’une grue à l’un des rares endroits accessibles de la Senne quelque part à Anderlecht, près de la gare du Midi. Le courant y est très fort. Dès que l’on pénètre dans le tunnel c’est le noir total, heureusement les kayakeurs sont équipés de lampe frontale.