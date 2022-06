Fatigue, maux de tête… Le covid long touche un tiers des Belges infectés

Six mois après une infection au Sars-CoV-2, 30 à 35% des personnes souffrent encore de fatigue et de maux de tête, d'après des chiffres compilés par Sciensano et relayés par Le Soir jeudi. L’institut de santé définit le covid long comme la persistance d'au moins un symptôme lié à l'infection au coronavirus - et ne pouvant être expliqué par un autre diagnostic - au moins trois mois après l'infection.