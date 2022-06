Il y aura bien un pavillon d’accueil pour accéder au Château des Comtes en fauteuil roulant à Gand

Au Gravensteen, les Gantois réagissent de manière mitigée. "Je pense que c'est une honte de défigurer le Gravensteen. Ce pavillon sera très moderne et contrastera avec le reste du château", explique un jeune étudiant. D'autres ont plus de compréhension pour la mesure. "Un tel monument devrait être accessible à tous, je travaille moi-même dans les soins aux personnes âgées et certaines personnes viennent au Château des Comtes depuis des années. Ils méritent de pouvoir en profiter à nouveau", déclare une femme qui attend le tram.

"C'est dommage qu'ils fassent un trou dans un monument, mais bon", dit un homme qui profite du soleil au Gravensteen. L'échevin Souguir a réfuté cette critique plus tôt lors de la conférence de presse. "Le trou se trouve dans un mur qui n'est pas authentique et qui a été rénové au 20e siècle".

En 2018, la ville de Gand avait organisé un concours international d'architecture pour rendre le Gravensteen plus accessible. Cinq projets ont été sélectionnés, dont l'un a finalement été retenu : le plan avec un pavillon et un ascenseur sur le côté du château. Le plan a été accueilli par une énorme protestation et la ville a décidé de procéder à des consultations. Les plans ont été mis en attente pendant plus d'un an, et des routes alternatives ont été examinées. Toutefois, à chaque fois, une recommandation (partiellement) négative a été formulée et les plans ont été relégués à la corbeille à papier. La ville est donc revenue au tout premier plan.