L’ex-Miss Belgique Ilse De Meulemeester condamnée à 1 mois de prison ferme pour dénonciation calomnieuse

Ilse De Meulemeester et Jacobus Perdaems, propriétaire de la friterie anversoise Number One, se sont rencontrés en 2012 et ont eu, selon ce dernier, une relation pendant quelques mois. Au cours de cette période, le gérant de la friterie aurait offert des cadeaux d'une valeur totale de 2,8 millions d'euros. Après quelques mois, l’homme a finalement rompu le contact, ce qui a mené à une querelle qui dure toujours.

Suite à une plainte déposée en 2016 par l'ex-Miss Belgique, le friturier a été condamné en octobre 2021 à deux ans de prison avec sursis pour menace et harcèlement. Selon Ilse De Meulemeester, Jacobus Perdaems s’était présenté en pleine nuit à la porte de son appartement de Knokke.

L’homme a toutefois fait appel de sa condamnation. "C'était son frère qui était à la porte. Mon client était en Espagne à l'époque", a expliqué l’avocat Louis De Groote. Jacobus Perdaems a à son tour décidé de traîner Ilse De Meulemeester en justice pour diffamation.

D’après le procureur général, il n'a pas été prouvé que l'accusée a déposé plainte dans le but de nuire à la partie civile. La défense a également demandé l'acquittement, estimant qu’il n'était pas certain que Jacobus Perdaems se trouvait réellement en Espagne à ce moment-là.

Le juge a finalement estimé qu'Ilse De Meulemeester était effectivement coupable de diffamation. Elle aurait été au courant que c’était son frère qui était à la porte cette nuit-là. Son autre frère a même déclaré qu'elle l'avait appelé pour s’en plaindre. L’ex-Miss Belgique écope d'une peine d'un mois de prison ferme et d'une amende de 3.000 euros.