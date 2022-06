Cinq ans supplémentaires pour adapter et sauver les ascenseurs historiques

En février dernier, le ministre et le Secrétaire d’Etat avaient annoncé qu'ils travaillaient ensemble à une solution pour la préservation des nombreux ascenseurs historiques à Bruxelles. Selon la réglementation en vigueur, les ascenseurs installés avant 1958 devront être modernisés avant le 31 décembre 2022. En réalité, les normes utilisées dans ces règlements mèneraient souvent à la détérioration irréversible des caractéristiques historiques, esthétiques et techniques des ascenseurs.

La proposition d'un cadre réglementaire adapté est prête. L'arrêté royal modifié intégrera la nouvelle catégorie "ascenseurs historiques" qui feront également l'objet d'une réglementation adaptée. À cette fin, Pierre-Yves Dermagne et Pascal Smet ont trouvé un accord avec les responsables politiques des autres Régions et les administrations compétentes. L'objectif de cette réglementation adaptée est de garantir la sécurité des usagers et des techniciens de maintenance, sans compromettre la valeur patrimoniale de l'ascenseur. C’est possible en autorisant des technologies alternatives dans cette catégorie d'ascenseurs, comme des systèmes électroniques de sécurité.