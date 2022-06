Don de sang : le délai d'abstinence pour les HSH passe de 12 à 4 mois

La Croix-Rouge de Flandre se concerte avec le ministre fédéral de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, à propos d’éventuelles mesures d’accompagnement visant à certifier la qualité du sang. "Ces mesures sont absolument nécessaires pour une bonne exécution de la loi et pour garantir du sang suffisamment sûr", indique la Croix-Rouge.

Concrètement, elle propose d’instaurer un test individuel des échantillons de sang. La Croix-Rouge réclame également que les donneurs de sang soient interrogés plus en détail avant leur sélection. Tout en veillant à la protection de la vie privée. "Sans ces mesures d’accompagnement, le risque d’avoir du sang contaminé ou une pénurie de pochettes de sang augmente. Nous estimons que l’assouplissement de la règlementation nous livrera moins d’un pourcent de sang supplémentaire. D’autre part, les questions supplémentaires sur le comportement sexuel vont décourager des donneurs", estime la Croix-Rouge de Flandre.

Sensoa, le Centre flamand d’expertise pour la santé sexuelle, comprend à la fois les exigences de la Croix-Rouge et la crainte des homosexuels d’être stigmatisés. En Belgique, le nombre d’infections par le VIH chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes diminue depuis quelques années déjà. Mais en comparaison avec le reste de la population, la prévalence du nombre de cas de VIH chez les hommes homosexuels est élevée, constate Mark Sergeant de Sensoa.

A noter que dans un nombre croissant de pays, la règlementation concernant le don de sang est établie sur base du comportement sexuel et plus sur l’orientation sexuelle. De cette façon, l’accent n’est plus mis sur l’orientation sexuelle des donneurs mais sur les risques qu’il prend éventuellement et qui peuvent influencer la qualité de son sang.