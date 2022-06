Orienter les demandeurs d’asile vers le secteur de la construction, qui manque de main d’œuvre

Les partenaires sociaux du secteur de la construction, Fedasil et le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Sammy Mahdi ont conclu un accord de coopération permettant aux entreprises de construction de recruter des demandeurs d'asile à grande échelle. Quelque 20.000 nouveaux travailleurs sont recherchés dans le secteur de la construction, qui manque cruellement de main d’œuvre, et les demandeurs d'asile pourraient apporter leur contribution, souligne le cabinet du Secrétaire d'Etat.