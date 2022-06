Le tapis de fleurs revient sur la Grand-Place de Bruxelles, après 4 ans d’absence

Il s'agit d'un événement biennal. Le dernier tapis de fleurs a été réalisé en 2018. L'édition 2020 avait été annulée en raison de la pandémie de coronavirus. Un parcours floral avait été proposé en 2021. "Après deux ans de Covid, la Grand-Place, patrimoine mondial de l'Unesco, va à nouveau rayonner de mille et une couleurs cet été", s'est réjouie Delphine Houba (PS), échevine bruxelloise de la Culture, du Tourisme et des Grands évènements et présidente de l'association Tapis de Fleurs de Bruxelles. Fabian Maingain (DéFI), échevin bruxellois des Affaires économiques, ajoute que "cet évènement est aussi un soutien à l’Horeca et aux commerces du centre-ville".

L'idée a germé en 1970, quand deux échevins bruxellois ont découvert un tapis de fleurs à Audenarde, en Flandre orientale. La première édition bruxelloise a été créée dès l'année suivante, fruit d'une collaboration entre l'association des commerçants du centre "Les Francs-Bourgeois" et l'association flamande de producteurs de plantes ornementales et fournisseurs d'espaces verts AVBS, dont le président Étienne Stautemas était un passionné de bégonias.