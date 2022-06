Une prairie fleurie en souvenir des victimes de l'explosion de gaz à Turnhout

L'explosion a eu lieu il y a un peu plus de cinq mois dans un immeuble d'habitation de la Boerenkrijglaan à Turnhout faisant quatre morts, deux blessés et de gros dégâts matériels. Elle a probablement été causée par une cuisinière à gaz mal installée. L'immeuble concerné a été démoli et sera remplacé par un nouveau bâtiment, qui comprendra un mémorial.

Une prairie fleurie sera entretemps semée sur l'espace vide situé en face du lieu de l'explosion. "Nous invitons tous les habitants du quartier à venir nous aider à semer les graines lundi matin", explique Anne Van Dooren, l'une des initiatrices du projet. "De cette façon, nous créerons ensemble un mémorial serein et fleuri à l'endroit où la tragédie a eu lieu, un souvenir chaleureux de toutes les victimes, nos voisins. Nous ne les avons pas oubliés."

Les deux toiles commémoratives précédemment installées trouveront leur place dans la prairie fleurie. L'une d'elles affiche un mot de remerciement et une photo du site original, alors que l'autre propose un texte de Liesbeth Aerts, poétesse de la ville de Turnhout.