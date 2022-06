En Wallonie un nouveau Plan Langues stimule la connaissance du néerlandais pour accéder à un emploi

Le recours à la plate-forme gratuite Wallangues, lancée en 2012 afin d'encourager l'apprentissage des langues en Wallonie, sera en outre optimisé avec notamment des modules débutants "plus accrocheurs" et l'élargissement du public cible aux jeunes à partir de 15 ans. Le plan veillera aussi, à travers une série d'actions de promotion, à lutter contre la pénurie de formateurs et d'enseignants.

Enfin, le plan bénéficiera d'une large campagne de communication "pour faire prendre conscience de la plus-value des compétences linguistiques pour s'insérer dans l'emploi". "Je me réjouis vivement de la mise en œuvre de ce nouveau 'Plan Langues' qui consiste en grande partie à augmenter les compétences linguistiques, en particulier le néerlandais, des Wallonnes et Wallons et, dès lors, favoriser le taux d'insertion socioprofessionnelle. C'est une véritable politique ambitieuse qui améliore les chances des chercheurs d'emploi à décrocher un poste qui corresponde à leurs attentes", a commenté le ministre-président wallon, Elio Di Rupo (photo).