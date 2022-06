La firme Van Hool à Lierre ne construira plus de bus au diesel ni au gaz

Le constructeur de bus établi à Koningshooikt près de Lierre, en province anversoise, a annoncé qu’il ne fabriquera plus de bus qui roulent au diesel ou au gaz. Il se limitera à la construction de bus munis d’une pile électrique, ou d’un moteur fonctionnant à l’hydrogène ou encore de trolleybus circulant via des câbles aériens. "Nous devons offrir une réponse aux gens qui sont sensibles à la protection de l’environnement", expliquait le porte-parole Dirk Snauwaert. Van Hool investit déjà depuis quelques temps dans une reconversion vers des bus respectueux de l’environnement et du climat, avec notamment toute une série de projets à l’étranger.