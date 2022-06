La princesse Astrid emmène aux Etats-Unis la plus grande mission économique belge Outre-Atlantique

La mission sur la côte est des États-Unis sera ainsi l'occasion pour les plus de 200 entreprises représentées de participer à des rencontres officielles, visites d'entreprises, séminaires sectoriels et autres moments de réseautage. Car les "States" sont un grand importateur de biens et services, pour une valeur l'an dernier de près de 3.388 milliards de dollars, en hausse de 20,5% et le plus haut niveau jamais enregistré selon l'Agence pour le commerce extérieur. Les marchandises constituent le gros du panier, avec en tête les biens de consommation, d'équipement et les fournitures industrielles. Les États-Unis sont en outre la première destination d'exportation de la Belgique en dehors de l'Union européenne grâce à plus de 58 milliards de dollars d'échanges bilatéraux de marchandises en 2021, note le service public fédéral Affaires étrangères. Important point d'accès au marché du Vieux Continent, la Belgique constitue quant à elle la troisième destination d'exportation dans l'UE pour les États-Unis. Quelque 500 entreprises belges opèrent Outre-Atlantique, employant 70.000 personnes à travers le pays.

Pendant cette semaine chargée, les membres de la délégation visiteront tant des filiales d'entreprises belges - comme Solvay à Atlanta et AB InBev à New York - que des entreprises locales ayant des liens étroits avec la Belgique. Le voyage sera aussi l'occasion pour la princesse Astrid de rencontrer les gouverneurs de Géorgie, Brian Kemp, et du Massachusetts, Charlie Baker, ainsi que les maires de New York et de Boston, Eric Adams et Michelle Wu.