Les Diables battus 1-4 par les Pays-Bas dans le stade Roi Baudouin bondé

Après les tentatives de Daley Blind (30e) et Davy Klaassen (36e), les Néerlandais ont ouvert le score sur une frappe lointaine de Steven Bergwijn, bénéficiant d'une défense noire-jaune-rouge laxiste (0-1, 40e). Avec Dries Mertens et Amadou Onana, pour sa première chez les Diables, montés au jeu pour Hazard et Vanaken à la mi-temps, la Belgique se devait de montrer un autre visage devant un stade comble. Mais le plan de Roberto Martinez a pris du plomb dans l'aile quand Dedryck Boyata a perdu le ballon en sortie de défense. Lancé dans la foulée par Steven Berghuis, Depay n'en demandait pas tant pour doubler le score (0-2, 51e), inscrivant pour l'occasion son 40e but international.

Quelques secondes plus tard, Jan Vertonghen et Leandro Trossard auraient pu relancer le match mais la volée du premier a filé au-dessus du goal de Cillessen (53e) et le tir du second a été repoussé (61e). Les Diables ont ensuite sombré en l'espace de quelques minutes. Denzel Dumfries a converti un second ballon bien négocié par Daley Blind (0-3, 61e) et Depay a ponctué son festival d'un enchaînement limpide (0-4, 65e).