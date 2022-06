Les mesures fédérales temporaires pour aider les entreprises en difficulté sont prolongées

Le gouvernement fédéral a décidé de prolonger jusqu'à la fin de l'année les mesures temporaires pour aider les entreprises en difficulté. "La procédure de relance devrait donner plus d'oxygène aux entreprises qui étaient saines avant la crise sanitaire et leur permettre de traverser les périodes difficiles", indiquait ce samedi le vice-Premier ministre et ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, qui est à l'initiative de cette prolongation.