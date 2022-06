Un trajet de soins remboursés se met en place pour les patients souffrant du Covid long

Un trajet de soins pluridisciplinaire est aussi possible, impliquant kinésithérapeute, ergothérapeute, diététicien, logopède et/ou psychologue. Le généraliste doit dans ce cas établir des objectifs sur mesure pour son patient, et un des prestataires impliqué serait "coordinateur de soins". Le ministre fédéral de la Santé public précisait à VRT NWS que ce coordinateur "devra notamment veiller à ce qu’on écoute bien le patient, qu’il soit bien impliqué dans le trajet de soins, mais aussi veiller à ce que tous les aspects du traitement soient bien coordonnés. Le coordinateur doit aussi poser la question d’un retour au travail possible, ou non, pour un patient qui est en congé de maladie de longue durée".

Le projet de convention "apporte de grandes avancées" puisqu'il supprime "ticket modérateur et suppléments d'honoraires" pour les prises en charge auxquelles elle donnerait accès, souligne le ministre Frank Vandenbroucke. Le budget nécessaire à cette première partie est estimé à 7,1 millions d'euros, indique le cabinet. La deuxième partie de la convention doit être établie. Celle-ci concerne l'aspect neurocognitif (screening et traitement) et "la deuxième ligne de soins".