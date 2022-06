Hayoung Choi remporte le Reine Elisabeth, en faisant découvrir un répertoire moderne pour le violoncelle

La Coréenne Hayoung Choi (24 ans, photo) a remporté samedi soir le Premier prix du Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique, consacré pour la deuxième fois de son histoire au violoncelle. A ses qualités techniques et musicales est venu s’ajouter son choix assez inédit d’un répertoire nettement plus contemporain que ce à quoi le Concours est habitué. Le Deuxième prix a été attribué au Chinois Yibai Chen (20 ans), qui avait joué son concert final le soir-même, tandis que l'Estonien Marcel Johannes Kits (27 ans) remporte le Troisième prix. La Belge Stéphanie Huang (26 ans), originaire du Hainaut, fait quant à elle partie des six finalistes non classés, mais s’est vu attribuer les deux Prix du public (le Prix Canvas-Klara et le Prix Musiq3). Au micro de Canvas, elle a d’ailleurs tenu à remercier le public belge pour son chaleureux soutien pendant l’ensemble des épreuves du Concours.