Le Gantois Gianny De Leu champion du monde de boxe thaï

Gianny De Leu poursuit sa série en devenant champion du monde chez les seniors de MuayThai après des titres mondiaux récoltés chez les jeunes en 2019 et les amateurs en décembre dernier.

La boxe thaï est une discipline où presque tous les coups sont permis, tant avec les genoux qu'avec les coudes.

"C’est indescriptible, je suis méga-fier", s’exclamait le jeune Gantois à l’issue de sa victoire. "En tant que sportif de 20 ans devoir se battre contre des boxeurs de 27 et 32 ans, ce n’est pas rien. Ils ont nettement plus d’expérience que moi".

"J’ai préparé ceci pendant des mois. Ce furent de longues journées, parce que je travaille aussi comme soudeur. Je me lève à 5h du matin, pour aller travailler, et pouvoir m’entrainer suffisamment. Après le travail, je m’entraine à nouveau. La plupart du temps, je ne rentre à la maison que vers 22h. Je vais donc me reposer pendant une petite semaine, puis nous verrons ce que me réserve l’avenir. J’espère pouvoir un jour participer aux Jeux Olympiques", concluait Gianny De Leu.