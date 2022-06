Reportée à plusieurs reprises depuis 2020, la visite royale au Congo débute ce mardi

Soixante-deux ans après l'indépendance et douze ans après la dernière visite d'un souverain belge, le roi Philippe et la reine Mathilde fouleront pour la première fois le sol congolais en tant que couple royal. Ils seront accompagnés du Premier ministre Alexander De Croo, de la ministre de la Coopération au développement Meryame Kitir et du Secrétaire d'État chargé de la Politique scientifique, Thomas Dermine.

Le programme dévoilé par le Palais est chargé: en sept jours, la délégation parcourra 3.500 km, en passant par Lubumbashi tout au sud et Bukavu à l'est. Le soir de son arrivée dans la capitale, le couple royal sera reçu par le président Tshisekedi et son épouse pour un dîner privé. Le lendemain, la journée débutera par un dépôt de gerbes au monument aux anciens combattants de la Force publique, où un hommage sera rendu au dernier membre encore en vie de cette unité, qui a été impliquée dans les deux guerres mondiales sur le continent africain.