L’ambassadeur à l’ONU quitte la salle face aux accusations de Charles Michel : "Plus facile que d’entendre la vérité"

Au cours d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU (photo) organisée par l’Albanie, les Etats-Unis et l'Europe ont réclamé lundi à la Russie d'arrêter les violences sexuelles présumées commises par son armée et ses supplétifs en Ukraine. Moscou a pour sa part dénoncé des accusations sans fondement. Le Belge Charles Michel, président du Conseil européen, a accusé le Kremlin d’utiliser les céréales comme arme de guerre et d’imposer sciemment une crise alimentaire au reste du monde. L’ambassadeur russe aux Nations Unies a alors quitté brièvement la salle, en protestation. Ce qui a fait dire à Charles Michel : "Vous pouvez quitter la salle. C’est peut-être plus facile de ne pas entendre la vérité, cher ambassadeur".