La "maison de l’horreur" de Marc Dutroux en démolition à Marcinelle

La maison en question a de longue date été baptisée "maison de l'horreur". Plus de 25 ans après que Julie Lejeune, Mélissa Russo, Sabine Dardenne et Laetitia Delhez y ont été séquestrées (et les deux plus jeunes y sont décédées), le bâtiment restait dans le quartier comme une cicatrice béante que la Ville de Charleroi veut tenter de refermer.

Les habitants du quartier ont exprimé le désir de pouvoir tourner la page de cette affaire horrible, qui a secoué toute la Belgique il y a plus de 25 ans. Tout en pouvant conserver la mémoire des deux fillettes décédées et des deux rescapées.

C'est dans cet esprit qu'un projet de réaménagement a vu le jour, en concertation avec les parents des victimes. La Ville de Charleroi a obtenu au cours des derniers mois les autorisations administratives nécessaires à la démolition du bâtiment. Ce mardi matin, les premières opérations sur le chantier ont débuté devant quelques riverains venus observer les lieux.