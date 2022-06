La rénovation des tunnels bruxellois largement reportée

Le plan de rénovation des tunnels bruxellois, qui détaille les mesures d'urgence et les rénovations lourdes pour les 26 tunnels routiers bruxellois, ne tient pas son agenda, rapportaient ce mardi les quotidiens L'Echo et De Tijd. La ministre bruxelloise à la Mobilité, Elke Van den Brandt, a réagi en soulignant que la surveillance des tunnels est très étroite. Les rénovations urgentes ont été faites et des inspections systématiques de chaque tunnel ont lieu depuis 2017, grâce au Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI) mis en place par l'ancien ministre de la Mobilité Pascal Smet.