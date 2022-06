Ecoutez "La vérité", premier single posthume d'Arno dans lequel il chante sa vision de la vie

"La vérité" porte sur la vision que porte Arno sur la vie. Il s’agit d’un texte sur lequel chanteur avait déjà commencé à travailler il y a des années. "C'est ainsi que je vois la vie, et je voulais transmettre cela à tout le monde. Je vis dans le présent, et je trouve que c’est la façon dont vous devriez voir la vie. Je suis heureux d'avoir pu faire cette chanson avec tous les gens que j'aime autour de moi", avait déclaré Arno alors que le titre venait d’être enregistré, en collaboration avec son plus jeune fils, Felix.

Après son diagnostic d’un cancer du pancréas, la légende du rock avait expliqué dans de nombreuses interviews qu'il essayait de vivre chaque jour en toute conscience. Hier et demain n'existaient plus pour le chanteur. C'était une façon pour lui de faire face à sa maladie et à son traitement.

Ecoutez ci-dessous "La vérité" :