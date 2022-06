Le gouvernement flamand envisage d’interdire le raccordement au gaz naturel plus tôt que prévu

La Flandre veut accélérer l'abandon progressif du gaz naturel en instaurant l'interdiction des raccordements au gaz naturel un an plus tôt, en 2025, au lieu de 2026. La commission de l'énergie du parlement flamand a approuvé mercredi une proposition de décret des partis de la majorité (N-VA, CD&V et Open VLD) qui le prévoit.