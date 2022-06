Le père d'An Marchal étonné de la démolition de la maison de Marc Dutroux : "On ne nous a pas prévenus"

"C’est une bonne chose que la maison soit démolie. Cela aurait dû avoir lieu depuis bien plus longtemps. Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi la cave est conservée", commente Paul Marchal. "Je trouve cela un peu sinistre. En ce qui me concerne, tout pourrait être démoli, mais on ne nous a jamais rien demandé."

"Il se peut que certains parents aient demandé de préserver la cave, et nous devons certainement respecter cela, mais j'aurais aimé le savoir avant. À aucun moment je n'ai reçu de message à ce sujet de la part de la commune de Charleroi", déplore Paul Marchal.

"Je me souviens qu’à l’époque, il était très important pour nous d’être reconnus en tant que victimes, et que l’on soit entendus. Et là, nous devons une nouvelle fois apprendre par la presse que la maison de Dutroux va être détruite. On constate une fois de plus que l’on ne nous prend pas en compte".

La municipalité de Charleroi explique avoir consulté les parents de Julie et Melissa uniquement parce que leurs enfants étaient morts dans la maison de Marc Dutroux.

Le père d’An Marchal souligne être désormais favorable à la mise en place d’un jardin commémoratif sur le lieu du terrible drame. "Nous devons faire en sorte que ce qui est arrivé ne soit jamais oublié", commente-t-il. "C’est pourquoi c’est une bonne chose que cela devienne un jardin de commémoration, et rien d’autre".