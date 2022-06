Brussels Airlines : une grève n’est pas exclue cet été, la compagnie annonce la suppression de 148 vols

La réunion de conciliation, stade ultime de la négociation entre direction et syndicats avant le dépôt d'un préavis de grève, portait sur le temps et les horaires de travail pour le personnel de cabine. Il lui est de plus en plus difficile de continuer à travailler selon les termes de la convention collective de travail "imposée", selon les dires de Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE, lors de la première vague de coronavirus.

Le personnel avait alors fait des efforts en termes de salaires et de flexibilité. De nombreux travailleurs déployés en temps normal sur des vols intercontinentaux le sont ainsi désormais sur des liaisons européennes, le trafic long-courrier mettant plus de temps à se remettre des effets de la crise sanitaire.