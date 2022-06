Projet Ventilus : les patrons flamands appellent le gouvernement à choisir les lignes à haute tension

Dans une lettre ouverte relayée par le quotidien Het Laatste Nieuws, une vingtaine d'employeurs et d'organisations sectorielles flamandes appellent le gouvernement flamand à prendre une décision "urgente" concernant le projet Ventilus. Ce projet, qui vise à acheminer l'énergie produite par l'éolien offshore via des nouvelles lignes à haute tension aérienne à travers la Flandre occidentale, fait depuis un certain temps l'objet de contestations locales.