Visite royale en RDC : le roi Philippe réitère ses "plus profonds regrets" pour les blessures du passé colonial

Le roi Philippe a réaffirmé, mercredi au deuxième jour d'une visite officielle en République démocratique du Congo (RDC), "ses plus profonds regrets" pour les blessures du passé colonial. "Bien que de nombreux Belges se soient sincèrement investis, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial comme tel était basé sur l'exploitation et la domination", a-t-il notamment déclaré lors d'un discours très attendu sur l'esplanade du Palais du Peuple, siège du Parlement, à Kinshasa.