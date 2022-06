Décès inopiné de la directrice générale du Bozar, Sophie Lauwers

"Sophie considérait son mandat de directrice générale comme la pierre angulaire d'un travail d'équipe, un voyage à la croisée de ce que nous connaissons déjà et de ce qu'il nous reste à découvrir. Les artistes créent du lien, ils font acte de générosité et nous ouvrent les portes de l'imagination. Voici trois aspects qui étaient au cœur de sa vision culturelle".

Lauwers avait étudié l’histoire et le ballet, et avait débuté une courte carrière dans le domaine de la publicité et du marketing. En 1999, elle avait travaillé dans le cadre du projet de l’année Van Dyck à Anvers, puis en 2000 à Bruxelles, alors capitale culturelle de l’Europe. Elle entamait ensuite sa longue et fructueuse collaboration avec le Palais des Beaux-Arts de la capitale.

Le conseil d'administration, le comité de direction ainsi que l'ensemble du personnel se sont dits profondément touchés par la disparition de leur directrice générale, qui était très appréciée. La continuité des différents services de Bozar est assurée par le comité de direction.

Les personnes souhaitant faire parvenir à la famille un message personnel peuvent l'envoyer à l'adresse suivante : Bozar/Sophie Lauwers - rue Ravenstein, 23 - 1000 Bruxelles. Un registre de condoléances est également placé à la disposition du public, dès ce jeudi et jusqu’au 28 juin.