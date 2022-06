Des files d'attente énormes à Anvers devant le pop-up store de la marque chinoise controversée Shein

La marque chinoise de vente en ligne Shein a ouvert un pop-up store mercredi à Anvers. Avant même l’ouverture de la boutique, une file d’attente d'au moins 100 mètres de long s’est formée sur le Meir, alors que les visiteurs ne peuvent rien acheter dans le magasin qui fait principalement office de salle d’exposition des produits. Ce détail ne semble cependant pas avoir découragé les intéressés. Le fait que Shein reste un groupe controversé à cause de son non-respect des droits humains non plus.