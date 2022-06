En mai, le VDAB a reçu un quart d’offres d’emplois supplémentaires

En un an, le nombre de postes vacants en Flandre a augmenté de près de 50%, pour atteindre le record absolu de 406.000 offres d’emplois. Le ministre de tutelle Jo Brouns (photo) veut conclure à courte échéance un accord pour l’embauche, afin de résorber le problème de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Les secteurs des loisirs, de la culture et des sports, mais aussi de l’Horeca et du tourisme ont été sévèrement touchés par les mesures de prévention sanitaire pendant l’épidémie de coronavirus. Mais actuellement, ce sont des secteurs en grosse croissance, qui ont besoin de beaucoup de main-d’œuvre.

A l’heure actuelle, le VDAB possède encore plus de 80.000 postes vacants à pourvoir, alors que le nombre de demandeurs d’emplois est en baisse. Jo Brouns en conclut donc "que le marché de l’emploi est en feu et que la pénurie de main-d’œuvre est de plus en plus prononcée". "Nous devons supprimer les barrières qui empêchent les gens d’aller vers un emploi. Nous devons donner l’opportunité aux demandeurs d’emploi de se tourner vers d’autres secteurs".

Dimanche dernier, le ministre Brouns annonçait que le gouvernement flamand a élargi la liste des métiers qui pourront être exercés plus facilement en l'absence d'un diplôme professionnel mais pour lesquels les demandeurs d'emploi ont développé les compétences nécessaires. Pour un certain nombre de professions, il sera ainsi possible de faire certifier ses connaissances et son expérience, officiellement appelées "compétences acquises ailleurs" (Elders Verworven Competenties - EVC). C’est l’une des mesures qui devraient permettre de réduire le nombre de postes qui restent vacants.