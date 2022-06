Le couple royal visite un marché à Kinshasa et l’Institut de recherche biomédicale

Ce jeudi après-midi, les souverains rencontraient aussi des défenseurs des droits de la femme au Congo. Et ils ont notamment visité l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) de Kinshasa, dirigé par le Dr Jean-Jacques Muyembe (photo, au centre). Cet Institut collabore avec l'Institut de médecine tropicale d'Anvers (IMT) depuis 2002, ainsi qu'avec des universités de Flandre et de Wallonie. Au fil du temps, il a grandi pour devenir un centre multidisciplinaire de diagnostic, de traitement et de prévention des maladies transmissibles. Ce jeudi matin, le Dr Muyembe a pu présenter ses installations au couple royal, qui était accompagné du Premier ministre Alexander De Croo, de la ministre de la Coopération au développement Meryame Kitir et du Secrétaire d'État à la Politique scientifique Thomas Dermine.

À l'issue de la visite, le virologue congoalais de 80 ans s'est félicité que la première génération de chercheurs formés par son établissement, notamment grâce à un outil en ligne développé en collaboration avec l'IMT, soit désormais en mesure de prendre en main la relève. "Nous profitons de la visite pour demander à la Belgique de continuer à nous appuyer car nous voyons que si les Congolais sont mis dans de bonnes conditions, ils peuvent être performants. Nous voulons être capables de résoudre les problèmes de santé de nos concitoyens. Nous avons les compétences scientifiques. Cessons de nous plaindre de nos autorités alors que nous avons la capacité de résoudre les problèmes, de relever les défis", a déclaré le Dr Muyembe devant la délégation.